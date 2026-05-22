A proposito della Fontana dello scultore Piscitelli

A inizio marzo 1988, si sono verificati i primi interventi sulla fontana realizzata dall'artista Piscitelli. La struttura si trova in una piazza centrale e rappresenta un esempio di scultura pubblica degli anni Ottanta. Durante i lavori sono stati riscontrati alcuni danni alla superficie e sono stati avviati interventi di manutenzione. La fontana, fatta di materiali tradizionali, presenta elementi decorativi che richiedono controlli periodici. Attualmente, la situazione resta sotto osservazione in attesa di ulteriori interventi.

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Dovete sapere, che ai primi di marzo del 1988, ebbe luogo una iniziativa a Manfredonia per il recupero della Fontana Piscitelli, l’opera bronzea rimossa nel 1967 da piazza Duomo (poi detta Giovanni XXIII), a seguito della realizzazione del falso architettonico che interessò la facciata della Cattedrale sipontina. Lo smantellamento dell’opera del Piscitelli fu conseguenza del rifacimento della piazza. E così, i pezzi finirono incustoditi nel recinto dell’Istituto Magistrale Statale, Istituto da me frequentato come studente. La fontana di piazza Duomo è indissolubilmente legata al ricordo degli anni trenta di questa città. La si volle per dare un volto nuovo allo spazio antistante il Duomo rimasto a lungo dissestato e squallido. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - A proposito della Fontana dello scultore Piscitelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’importanza storica della fontana dell’artista PiscitelliManfredonia – FU scolpita dallo scultore di origine di Giovinazzo di Puglia , dove esiste una fontana simile alla nostra ,anche se il suo cognome è... “Ex Libris”, alla Cattolica nuova mostra d’arte con le opere dello scultore Mario BrancaLunedì 20 aprile nel campus Piacentino dell’Università Cattolica del Sacro Cuore apre al pubblico la mostra “Ex Libris”. Incubo della fontana d'acqua reddit Su @DomaniGiornale , a proposito della visita in Cina del presidente americano. Addio alla millantata superiorità americana: in Cina il presidente Usa ha dovuto ingoiare un’agenda dettata dal rivale. L’articolo è di @mattiaferraresi. open.substack.com/pub/ x.com