Calciomercato Roma occhi su Christos Tzolis | contro l’Italia si è visto perché piace a Gasperini

Durante la partita contro l’Italia, il calciatore ha mostrato le sue qualità. La Roma lo segue da vicino, e il tecnico Gasperini ha già espresso interesse. La sessione di mercato estiva è appena iniziata e il club rossoblù continua a monitorare la situazione. Il giocatore potrebbe essere uno dei profili su cui si concentrano le trattative nelle prossime settimane. La sua performance ha attirato l’attenzione anche di altri club.

La sessione estiva di mercato è appena entrata nel vivo, ma tra i profili che continuano ad essere monitorati dalla Roma ce n’è uno che nelle ultime ore ha avuto l’occasione di mettersi in mostra su un palcoscenico internazionale. Si tratta di Christos Tzolis, esterno offensivo della Grecia che nella sfida amichevole contro l’Italia ha confermato molte delle qualità che lo rendono un giocatore particolarmente interessante per il calcio di Gian Piero Gasperini. Nonostante la sconfitta per 1-0 maturata contro gli azzurri, il classe 2002 è stato infatti uno dei calciatori più attivi della formazione ellenica, riuscendo a distinguersi in una serata complessivamente complicata per la sua nazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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