arrivano in italia i primi esoscheletri medicali leggeri per supportare la deambulazione

In Italia sono stati introdotti i primi esoscheletri medicali leggeri progettati per aiutare nella deambulazione. La prima generazione di questi dispositivi, denominata Wimoove S, è ora disponibile nel paese. Questi esoscheletri sono pensati per offrire supporto ai pazienti con difficoltà motoria, facilitando il movimento e migliorando la mobilità. La loro introduzione rappresenta un passo avanti nelle tecnologie riabilitative.

Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - Arriva in Italia la prima generazione di esoscheletri medicali leggeri per il supporto alla deambulazione. Wimoove S.r.l. presenta WIM e WIM S, dispositivi robotici indossabili sviluppati "per sostenere il cammino di persone con ridotta mobilità e per affiancare il lavoro di fisiatri, fisioterapisti, ortopedici, centri riabilitativi, Rsa e strutture sanitarie. Prodotti da WIRobotics, azienda sudcoreana specializzata in robotica indossabile, WIM e WIM S - informa una nota dell'azienda - sono dispositivi medici Ce Classe I secondo il regolamento Ue 2017745. Wimoove affianca WIRobotics nello sviluppo del... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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