L’Europa accelera sulla guida autonoma | anche l’Italia si candida per i test A Londra arrivano i primi taxi senza conducente già in estate

Diciotto paesi europei, Italia inclusa, hanno firmato una dichiarazione per promuovere i test su larga scala di veicoli senza conducente. L’obiettivo è accelerare lo sviluppo della guida autonoma in Europa, cercando di recuperare terreno rispetto ad altri mercati globali. In Inghilterra, sono stati annunciati i primi taxi senza conducente, previsti in città già questa estate. La sperimentazione transfrontaliera mira a facilitare i test tra diversi paesi europei.

L’Europa prova a recuperare il terreno perso nella corsa globale alla guida autonoma. Diciotto governi dell’Ue, tra cui l’Italia, hanno firmato una dichiarazione d’intenti per promuovere la sperimentazione transfrontaliera su larga scala dei veicoli senza conducente. L’obiettivo è creare un quadro comune che favorisca test e future applicazioni commerciali nel trasporto pubblico, nella logistica e nel trasporto merci. La rincorsa dell’Europa sulle auto a guida autonoma. L’accordo arriva a pochi mesi dal lancio di un’altra iniziativa. Un segnale del fatto che a Bruxelles sembra esserci la volontà di premere l’acceleratore sul tema, sperando di colmare il gap di innovazione che ancora separa il Vecchio Continente da Stati Uniti e Cina. 🔗 Leggi su Open.online

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