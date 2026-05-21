Recentemente, un dirigente ha commentato le dinamiche del calcio italiano, sottolineando come spesso le posizioni in classifica possano cambiare in modo sorprendente. Ha citato esempi storici di allenatori e squadre che, nonostante successi sul campo, si sono trovati a perdere posizioni a causa di circostanze legali o regolamentari. La sua osservazione si concentra sulla particolarità del sistema italiano rispetto ad altri paesi, evidenziando come, in Italia, terzi possano diventare primi in modo inaspettato.

“Capello aveva vinto altri due scudetti sul campo, con la Juventus. L’Italia è l’unico caso del mondo in cui il terzo diventa primo. In cielo gli ultimi diventano i primi, sulla terra i terzi sono diventati primi”. A parlare è l’ex amministratore delegato del Milan e del Monza Adriano Galliani, tornando a parlare della vicenda Calciopoli (e dello scudetto non assegnato alla Juve nel 2006) durante la presentazione a Solomeo della lista dei 100 candidati all’European Golden Boy, il premio riservato al miglior under 21 dell’anno nei campionati europei. Nel corso dell’evento di ieri, mercoledì 20 maggio, Galliani ha parlato soprattutto della crisi del calcio italiano: “Io sono diretto, dipende dai fatturati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La frecciata di Galliani all’Inter: “In cielo gli ultimi diventano i primi, sulla terra i terzi sono diventati primi. Solo in Italia”

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