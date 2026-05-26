Salim El Koudri e la possibile contestazione dell’odio razziale | Arrabbiato con gli italiani per il lavoro

Salim El Koudri ha scaricato contenuti su attentati terroristici in Europa, con modalità simili a quella dell’attacco del 16 marzo scorso a Modena, quando si è lanciato con un’auto sulla folla. La sua posizione potrebbe essere contestata per odio razziale, anche se ha dichiarato di essere arrabbiato con gli italiani per motivi legati al lavoro. La sua condanna e le eventuali accuse sono al vaglio degli inquirenti.

Salim El Koudri ha visionato e scaricato contenuti su attentato terroristici in Europa. Avvenuti con modalità analoghe a quelle del 16 marzo scorso, quando si è lanciato con un’auto sulla folla nel centro di Modena. «Stiamo esaminando tutti i device sequestrati ma è presto per dare il giusto peso ad ogni contenuto che rintracciamo», avvertono gli inquirenti. In ogni caso non si trovano prove di percorsi di radicalizzazione. Ovvero contatti con gruppi e associazioni islamiche. Ma potrebbero contestargli l’odio razziale e la premeditazione. Salim El Koudri e gli attentati. Gli inquirenti avranno un quadro chiaro di quanto trovato nei device del 31enne entro una settimana. 🔗 Leggi su Open.online

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