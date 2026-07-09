Arisa risponde alle critiche sul suo corpo con un look che fa discutere | il significato va oltre la lingerie

Durante il Festival di Villa Arconati, una cantante è salita sul palco indossando un abbigliamento composto da una lingerie bianca, un corsetto nero, stivali alti color nude, capelli sciolti e poco trucco. La scelta di look ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, generando discussioni e commenti. La cantante ha poi risposto alle critiche riguardo al suo aspetto, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

Quando Arisa è salita sul palco del Festival di Villa Arconati, in molti hanno guardato prima il suo look che il microfono. Una lingerie bianca, un corsetto nero, stivali alti color nude, capelli sciolti e un make-up quasi assente. Un’immagine che ha immediatamente acceso i social, soprattutto dopo le tante discussioni nate nelle ultime settimane attorno al suo dimagrimento. Ma guardando quelle immagini con un po’ più di attenzione, è difficile pensare che fosse solo una questione di stile. Sul palco non sembrava esserci una provocazione costruita per attirare l’attenzione, ma la scelta di una donna di non nascondersi più. Di salire davanti al pubblico esattamente com’è, senza filtri e senza protezioni, proprio mentre il suo corpo continua a essere osservato, commentato e giudicato da migliaia di persone. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Arisa risponde alle accuse sullOzempic: la verità sul suo dimagrimento

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