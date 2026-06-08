Amatevi ragazze sempre e comunque non ascoltate nessuno | Emma Marrone risponde alle critiche sul suo corpo
Emma Marrone ha pubblicato un video sui social in cui si mostra senza filtri, rispondendo alle critiche sul suo aspetto fisico. Nel video, invita le persone a non ascoltare i giudizi altrui e a amare sempre il proprio corpo. La cantante sottolinea il suo rapporto con il corpo, il giudizio pubblico e la salute, evidenziando il suo messaggio di accettazione.
Emma Marrone è tornata a rispondere ai commenti sul suo aspetto fisico con un video pubblicato sui social, in cui sceglie di mostrarsi senza filtri e di riportare l’attenzione sul rapporto tra corpo, giudizio pubblico e salute. Nei giorni scorsi, di fronte a un utente che le suggeriva di mettersi a dieta, la cantante aveva già risposto in modo netto: “Corro verso la vastità che me ne frega dell’ossessione che hai per il mio corpo. Non c’è niente di innocente nel criticare la gente sui social”. Da lì la discussione è proseguita e ha trovato un nuovo capitolo in un video pubblicato su Instagram, in cui Emma si mostra senza filtri, mette in evidenza gli addominali e racconta con naturalezza i cambiamenti del suo corpo, anche legati al percorso di salute affrontato dopo la diagnosi di tumore alle ovaie nel 2009. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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HuffPost Italia. . In un video pubblicato su TikTok, Emma Marrone ha mostrato il proprio corpo, inviando un messaggio di accettazione di sé. Self-confidence ragazze. Amatevi e non ascoltate nessuno ha detto la cantante, che ha ricordato anche i segni delle facebook
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