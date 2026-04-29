A Spoleto si avvicina la 69esima edizione del Festival dei Due Mondi, che si svolgerà nel 2026. La manifestazione presenterà un programma vario, con artisti di fama internazionale, tra cui i cantanti Mika e Arisa, che saranno ospiti durante l’evento. La direzione artistica è stata rinnovata e il calendario includerà spettacoli che spaziano tra musica, teatro e arti visive, coinvolgendo pubblici di diverse età e interessi.

Spoleto torna a farsi crocevia dell’arte con il Festival dei Due Mondi 2026. La 69esima edizione rilancia la manifestazione con una nuova direzione artistica, un programma trasversale e internazionale e nomi capaci di parlare a pubblici diversi, mescolando con successo classico e contemporaneo. Una manifestazione tra le più interessanti del panorama culturale italiano che quest’anno ospita, tra gli altri, anche Arisa e Mika, due artisti amatissimi e molto seguiti. Festival dei Due Mondi 2026, un nuovo inizio. C’è un cambio di passo evidente nel Festival dei Due Mondi 2026. La nuova direzione artistica affidata a Daniele Cipriani inaugura un percorso che guarda al passato senza rinunciare a sperimentare.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Festival dei Due Mondi 2026, date e programma: Mika e Arisa super ospiti a Spoleto

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