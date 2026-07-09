Durante un evento di partito nel giardino degli Aranci, un rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato l’intenzione di governare Roma, affermando che i cittadini non meritano altri cinque anni di amministrazione di sinistra. Il discorso ha evidenziato la volontà di cambiare l’attuale gestione dell’amministrazione comunale, criticando il modello precedente. La dichiarazione è arrivata mentre si svolgeva una manifestazione politica, con riferimenti impliciti alla necessità di un nuovo corso amministrativo.

Al sindaco di Roma Roberto Gualtieri saranno fischiate le orecchie a più riprese. L’obiettivo di avviare un percorso nuovo per archiviare il modello fallimentare del sindaco dem è stato espresso a chiare note fin dalle prima battute della kermesse di FdI al Giardino degli Aranci (piazza Pietro D’Illiria). Avvio col botto con il panel “ Il governo della Nazione incontra la città reale, che ha visto gli interventi del l vicepresidente della Camera Fabio Rampelli,della responsabile adesioni e segreteria politica, Arianna Meloni, del il responsabile organizzazione, Giovanni Donzelli e del presidente regionale del Lazio, Paolo Trancassini, con la regia del presidente di FdI Roma, Marco Perissa e del coordinamento del l direttore de Il Messaggero, Roberto Napoletano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Arianna Meloni suona la carica: “Vogliamo governare Roma, i romani non meritano altri cinque anni di sinistra”

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