Con i playoff ormai vicini, la squadra di pallacanestro di Avellino si prepara alla fase decisiva della stagione. Il coach ha chiesto ai giocatori di mantenere alta la concentrazione e di affrontare le prossime gare con determinazione, mentre i tifosi seguono con entusiasmo gli ultimi allenamenti. La squadra punta a ottenere risultati importanti, con l’obiettivo di conquistare il titolo di campione nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Con i playoff ormai alle porte, in casa Scandone Avellino il clima si fa rovente. A fare il punto della situazione è Fabio Stefanini, guardia e uomo d’esperienza del roster irpino, che ha analizzato il momento della squadra tra numeri da record e l’ambizione dichiarata di arrivare fino in fondo. La Scandone si presenta alla fase cruciale della stagione forte di una marcia trionfale. “Abbiamo fatto una seconda parte di stagione all’altezza,” ha esordito Stefanini. “Dieci vittorie consecutive e un girone di ritorno chiuso con 11 successi su 13 gare sono un segnale importante”. Nonostante un fisiologico rilassamento nel finale, la guardia non ha dubbi sulla tenuta mentale del gruppo: “ Da sabato la concentrazione sarà totale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Stefanini suona la carica: “Concentrazione totale, vogliamo vincere il campionato”

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