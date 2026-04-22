Sounas suona la carica | Partita fondamentale vogliamo vincere

Dimitrios Sounas ha espresso forte determinazione alla vigilia della partita contro il Bari, definendola un incontro decisivo. Con entusiasmo, il giocatore ha parlato della volontà di ottenere la vittoria, sottolineando l’importanza della gara per il proseguimento del campionato. Le sue parole mostrano un mix di motivazione e consapevolezza rispetto alle sfide che attendono la squadra in questa fase della stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è entusiasmo, ma anche grande consapevolezza nelle parole di Dimitrios Sounas alla vigilia della sfida contro il Bari. Un match che vale molto più dei tre punti per l’ Avellino: salvezza matematica, ambizioni playoff e una rivalità storica che accende ulteriormente l’attesa. La giornata ha avuto anche un significato speciale grazie all’inaugurazione a Mirabella Eclano in occasione dell’inaugurazione del Club U.S. Avellino 1912 Mirabella “Comm. A. Iapicca”, intitolato al Commendatore Arcangelo Iapicca, il presidente della promozione dei lupi in serie A. Qui squadra, società e tifosi si sono ritrovati in un clima di grande partecipazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sounas suona la carica: “Partita fondamentale, vogliamo vincere” Notizie correlate Sounas suona la carica: “Basta alibi, remiamo tutti dalla stessa parte”Il centrocampista greco analizza il momento delicato della squadra tra il cambio in panchina e il pareggio esterno: "Siamo noi a scendere in campo,... Massese "Gara fondamentale per il futuro". Pantera suona la carica per Montespertoli"Dobbiamo chiudere bene domenica perché è una partita importante che ci potrebbe aprire scenari molto positivi".