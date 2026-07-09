L'Argentina ha vinto 3-2 contro l'Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali, grazie a una rimonta negli ultimi minuti. Il gol decisivo è stato segnato da Enzo Fernandez in pieno recupero. In tribuna stampa, sono esplose urla, lacrime e delirio tra i presenti. La partita ha visto l'Argentina recuperare due volte un risultato sfavorevole prima di trovare la vittoria finale.

Urla, lacrime, delirio. L'Argentina rimonta e batte l'Egitto per 3-2 negli ottavi dei Mondiali. Quando Enzo Fernandez segna il gol decisivo in pieno recupero, in tribuna stampa succede di tutto. Pablo Giralt, uno dei più noti radiocronisti e telecronisti, esplode in tribuna stampa. Dietro di lui, con un'esultanza (un po') più composta, festeggiano Carlos Tevez e Sergio Aguero. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Argentina, rimonta super contro l'Egitto e il telecronista impazzisce - Video

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La clamorosa rimonta dell’Argentina contro l’EgittoL’Argentina ha vinto 3-2 contro l’Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali, recuperando da uno svantaggio di 2-0 a circa 15 minuti dalla fine.

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