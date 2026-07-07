L’Argentina ha vinto 3-2 contro l’Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali, recuperando da uno svantaggio di 2-0 a circa 15 minuti dalla fine. Dopo un rigore sbagliato nel primo tempo, Lionel Messi ha assistito Romero per il gol del 2-1 e ha segnato il 2-2 con un tiro di sinistro. La squadra ha completato la rimonta con un gol decisivo nei minuti finali.

L’Argentina ha battuto 3-2 l’Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali, in una partita che fino a un quarto d’ora dalla fine stava perdendo 2-0. Poi però Lionel Messi, che nel primo tempo aveva sbagliato un rigore, ha fatto l’assist per il gol del 2-1 di Cristian Romero, e ha segnato lui stesso il 2-2 con un bel tiro di sinistro. In precedenza l’Egitto aveva sbloccato la partita al 14° con un gol di testa di Yasser Ibrahim, e a metà del secondo tempo aveva segnato il gol del 2-0 con Zico, dopo un perfetto contropiede. Il finale di partita è stato molto concitato: entrambe le squadre hanno provato a vincerla subito, e alla fine ci è riuscita l’Argentina, con un colpo di testa di Enzo Fernandez su assist di Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La clamorosa rimonta dell’Argentina contro l’Egitto

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ARGENTINA-EGITTO 3-2 • RIMONTA CLAMOROSA, MESSI RESUSCITATO NEL FINALE, UN QUALCOSA DI ASSURDO!!!

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