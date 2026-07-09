A Rafaela, in Argentina, sono state messe reti sopra gli alberi per evitare che gli uccelli si posino. Lo scopo è ridurre gli escrementi che si accumulano sotto gli alberi. L'intervento ha suscitato molte critiche da parte di ambientalisti, che considerano la misura dannosa per gli uccelli. Le reti coprono le chiome degli alberi, impedendo agli uccelli di sostare sui rami.

Nella città di Rafaela, in Argentina, il Comune ha installato reti sulle chiome degli alberi per impedire agli uccelli di posarsi. L'obiettivo è ridurre l'accumulo di escrementi, ma l'intervento è stato molto criticato dagli ambientalisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La sinistra spara sugli Alpini: «Sporcano»Un ex candidato di un movimento di sinistra ha criticato gli alpini in vista dell’adunata nazionale, accusandoli di bere e sporcare, oltre a occupare...

“Clienti troppo ingordi, mangiano fino a scoppiare per una stupida sfida e sporcano i bagni e l’ingresso”: un ristorante introduce la “tassa per il vomito”Un ristorante a Gelves, vicino a Siviglia, ha deciso di imporre una “tassa per il vomito” a causa di alcuni clienti che si sono comportati in modo...

Si parla di: Argentina, reti sugli alberi per impedire agli uccelli di posarsi: sporcano troppo; Il vento tradisce l’italiano. Milano è ancora argentina.

Argentina, reti sugli alberi per impedire agli uccelli di posarsi: sporcano troppoNella città di Rafaela, in Argentina, il Comune ha installato reti sulle chiome degli alberi per impedire agli uccelli di posarsi ... fanpage.it