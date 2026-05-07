Clienti troppo ingordi mangiano fino a scoppiare per una stupida sfida e sporcano i bagni e l’ingresso | un ristorante introduce la tassa per il vomito

Un ristorante a Gelves, vicino a Siviglia, ha deciso di imporre una “tassa per il vomito” a causa di alcuni clienti che si sono comportati in modo eccessivo durante i pasti, mangiando fino a scoppiare e lasciando i bagni e l’ingresso sporchi. L'iniziativa è stata presa per scoraggiare le sfide alimentari che portano a tali comportamenti, che hanno causato disordini e danni nelle aree pubbliche del locale.

Il Sushi Toro, a Gelves vicino a Siviglia, in Spagna, ha preso provvedimenti drastici per impedire ai clienti di abbuffarsi fino allo sfinimento e poi vomitare in strada fuori dal ristorante: una “tassa per il vomito”. I titolari del ristorante di sushi all-you-can-eat si sono ritrovati a dover imporre l’inusuale tassa a causa dei clienti più ingordi, “che creano ripetuti problemi” e “che non conoscono i propri limiti”, come riporta il Daily Star. L’ufficio stampa del ristorante ha dichiarato che i clienti entravano per mangiare come fosse una sfida e fino a scoppiare. Il risultato? Il vomito sulla strada davanti al locale. Questo comportamento, secondo il ristorante, allontana i clienti, blocca i bagni e “crea difficoltà per il personale e sollevando preoccupazioni in merito all’igiene e al servizio clienti”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Clienti troppo ingordi, mangiano fino a scoppiare per una stupida sfida e sporcano i bagni e l’ingresso”: un ristorante introduce la “tassa per il vomito” Notizie correlate Vigo introduce una nuova tassa di soggiorno: fino a 2 euro al giorno anche per chi sbarca dalle crociereVigo, in Spagna, sta per introdurre una nuova tassa di soggiorno sia per i turisti che pernottano che per quelli che sbarcano dalle navi da crociera:... Sanremo, Fulminacci sfida la ‘Stupida fortuna’ e passa sotto una scala(Adnkronos) – Fulminacci a Sanremo non teme la 'Stupida Sfortuna' e la sfida apertamente.