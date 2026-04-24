Un ex candidato di un movimento di sinistra ha criticato gli alpini in vista dell’adunata nazionale, accusandoli di bere e sporcare, oltre a occupare scuole e palestre. La dichiarazione ha suscitato reazioni e commenti da parte di altri esponenti politici e organizzazioni, mentre le istituzioni locali stanno monitorando la situazione. La polemica si concentra sui comportamenti degli alpini durante l’evento e sulla loro presenza nelle aree pubbliche della città.

«Ci siamo ereditati questa pagliacciata. Occupano scuole e palestre, bloccano una città per tre giorni, la sporcano, bevono, fanno casino. Almeno si pagassero gli alberghi. Non vedo l’ora che se ne vadano ancora prima che arrivino». Finalmente un’attivista di sinistra che ha colto la molestia pubblica dei centri sociali e lo scrive sul web. Benvenuta una campionessa del progressismo cosmico che ha presenti i danni delle okkupazioni studentesche, degli sfinenti cortei pro Pal, delle manifestazioni che virano nella violenza degli antagonisti. Poi leggi meglio e scopri che quello di Lorena Lucattini, ex candidata di Avs e funzionaria della Procura di Genova, non è un’illuminazione divina volta al bene della sua città.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sinistra spara sugli Alpini: «Sporcano»

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