Hassan sbotta dopo Argentina-Egitto | Il VAR funziona solo per loro

Notizia in breve

Hossam Hassan ha commentato duramente dopo la partita tra Egitto e Argentina, accusando il VAR di favorire la nazionale sudamericana. Hassan ha espresso che il sistema di videoarbitraggio sembra funzionare solo per l'Argentina, riferendosi alle decisioni prese durante il match che hanno favorito la Seleccion. La partita ha visto l'Argentina qualificarsi ai quarti di finale del Mondiale, mentre l'Egitto è stato eliminato.