Hassan sbotta dopo Argentina-Egitto | Il VAR funziona solo per loro
Hossam Hassan ha commentato duramente dopo la partita tra Egitto e Argentina, accusando il VAR di favorire la nazionale sudamericana. Hassan ha espresso che il sistema di videoarbitraggio sembra funzionare solo per l'Argentina, riferendosi alle decisioni prese durante il match che hanno favorito la Seleccion. La partita ha visto l'Argentina qualificarsi ai quarti di finale del Mondiale, mentre l'Egitto è stato eliminato.
Dura polemica di Hossam Hassan al termine del match dell'Egitto contro l'Argentina che ha portato la Seleccion ai quarti di finale del Mondiale. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Egitto furioso dopo l’eliminazione dai Mondiali! Ziko e Hassan tuonano: «Match truccato, vogliono che vinca l’Argentina!»Dopo la sconfitta contro l’Argentina negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, alcuni membri della squadra egiziana hanno accusato di aver subito un...
Egitto, il ct Hassan: “Partita truccata. Pressioni da parte dell’Argentina sull’arbitro”L’Egitto ha accusato pressioni dall’Argentina sull’arbitro durante la partita, che ha visto i nordafricani in vantaggio 2-0 fino a 11 minuti dalla...
Temi più discussi: Egitto furibondo, Zico: Mondiale truccato, deve vincere Messi. Il ct: Che giochiamo a fare?; Egitto furioso dopo l’eliminazione dai Mondiali! Ziko e Hassan tuonano | Match truccato vogliono che vinca l’Argentina!; Egitto il ct Hassan | Partita truccata Pressioni da parte dell’Argentina sull’arbitro.
Egitto, Ct Hassan: Non capisco nostro gol annullato, volevano salvare Argentina?Leggi su Sky Sport l'articolo Egitto, Ct Hassan: 'Non capisco nostro gol annullato, volevano salvare Argentina?' ... sport.sky.it
L'allenatore dell'Egitto Hassan furioso dopo la rimonta dell'Argentina. Razzismo e polemiche, cosa è successoIl c.t. dell'Egitto Hossam Hassan, dopo la pazza rimonta dell'Argentina, prima fa all'arbitro il gesto della X per denunciare un atto di razzismo, poi se la prende per il gol annullato ... corriere.it