Arezzo Wave quarant’anni dopo | la città vuole ancora pensare in grande o le basta montare un palco?

Da lortica.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arezzo Wave celebra i quarant’anni con un focus sul futuro, invece di ripercorrere solo la propria storia. La manifestazione ha organizzato un evento a Londra, puntando a coinvolgere un pubblico internazionale e a riflettere sulle nuove direzioni culturali. La città si interroga se il festival continui a puntare su grandi ambizioni o si limiti a mantenere una tradizione consolidata. La proposta include iniziative che guardano avanti, senza abbandonare le radici artistiche di lungo corso.

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https:www.lortica.itwp-contentuploads202607ArezzoWave-in-London.mp4 Arezzo Wave compie quarant’anni e, invece di limitarsi alla torta con le candeline e al solito “com’era bello una volta”, prova a fare una cosa molto più pericolosa: parlare di futuro. La riflessione nasce dal confronto con i giovani musicisti di Aria di Musica, la residenza artistica promossa dalla Fondazione Arezzo Wave e sostenuta dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+, con il cofinanziamento dell’Unione Europea. Diciotto giovani artisti, arrivati ad Arezzo per formarsi, suonare, confrontarsi e capire come nasce davvero un progetto culturale. Spoiler: non basta chiamare un cantante famoso, montare due americane e sperare che il bar venda abbastanza spritz. 🔗 Leggi su Lortica.it

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