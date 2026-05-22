Arezzo Wave celebra i quarant’anni di storia del festival con un evento speciale a Londra

Arezzo Wave festeggia i quarant’anni di attività con un evento speciale a Londra, segnando l’inizio di un nuovo percorso internazionale. La celebrazione si svolge il 22 maggio 2026 e rappresenta il primo passo di un progetto che mira a rafforzare la presenza oltre i confini italiani. La manifestazione si tiene nella capitale britannica e coinvolge artisti e pubblico provenienti da diverse parti del mondo. La fondazione che organizza il festival ha deciso di puntare su questa occasione per aprire nuove collaborazioni e opportunità all’estero.

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