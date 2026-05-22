Arezzo Wave celebra i quarant’anni di storia del festival con un evento speciale a Londra
Arezzo Wave festeggia i quarant’anni di attività con un evento speciale a Londra, segnando l’inizio di un nuovo percorso internazionale. La celebrazione si svolge il 22 maggio 2026 e rappresenta il primo passo di un progetto che mira a rafforzare la presenza oltre i confini italiani. La manifestazione si tiene nella capitale britannica e coinvolge artisti e pubblico provenienti da diverse parti del mondo. La fondazione che organizza il festival ha deciso di puntare su questa occasione per aprire nuove collaborazioni e opportunità all’estero.
Arezzo, 22 maggio 2026 – Fondazione Arezzo Wave Italia celebra i quarant’anni di storia del festival con un evento speciale a Londra, primo passo di un nuovo percorso internazionale. Venerdì 26 giugno 2026, il palco del Bush Hall ospiterà Arezzo Wave in London, una serata che metterà in dialogo artisti italiani e scena britannica all’interno di uno dei live club più iconici della capitale inglese. In line up Anna and Vulkan, Frida Bollani Magoni, BigMama e Atwood, preceduti dalla band londinese Electric Enemy come opening act. Con oltre 40 anni di attività e più di 50.000 artisti coinvolti nel corso della sua storia, Arezzo Wave Italia... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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