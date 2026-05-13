Quarant’anni di Arezzo Wave Love Contest & Festival

Il 13 maggio 2026 segna i quarant’anni dall’inizio di Arezzo Wave Love Contest & Festival, un evento che da quattro decenni anima la scena musicale italiana. Nel corso degli anni, il festival ha ospitato numerosi artisti emergenti e ha rappresentato un punto di riferimento per la promozione di nuovi talenti. La manifestazione si svolge ogni anno nella città di Arezzo, attirando pubblico e musicisti da diverse parti del paese.

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