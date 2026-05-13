Quarant’anni di Arezzo Wave Love Contest & Festival
Il 13 maggio 2026 segna i quarant’anni dall’inizio di Arezzo Wave Love Contest & Festival, un evento che da quattro decenni anima la scena musicale italiana. Nel corso degli anni, il festival ha ospitato numerosi artisti emergenti e ha rappresentato un punto di riferimento per la promozione di nuovi talenti. La manifestazione si svolge ogni anno nella città di Arezzo, attirando pubblico e musicisti da diverse parti del paese.
Arezzo, 13 maggio 2026 – A quarant’anni dalla sua nascita, Arezzo Wave Love Contest & Festival continua a confermarsi uno dei principali punti di riferimento per la nuova musica italiana. Il contest nazionale 2026 chiude infatti con un risultato record: 855 iscrizioni ufficiali tra band e artisti solisti provenienti da tutta Italia, per un totale di oltre 2.500 musicisti coinvolti. Un dato che supera quello del 2025 (803 iscritti) e che segna una crescita significativa con +52 progetti musicali in un anno particolarmente simbolico per il Festival, che celebra il suo quarantesimo anniversario. Nato nel 1987, Arezzo Wave ha accompagnato intere generazioni di artisti emergenti, raccogliendo nel corso della sua storia oltre 55.🔗 Leggi su Lanazione.it
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