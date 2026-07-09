Nella città sono state controllate oltre 100 persone in un'operazione della Polizia di Stato. Il servizio, denominato “Alto Impatto”, è stato disposto dal Questore e organizzato con il supporto del Prefetto durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’intervento ha coinvolto diverse zone della città, con verifiche di identità e controlli su veicoli e locali pubblici. La misura si inserisce in un piano di sicurezza volto a rafforzare il presidio sul territorio.

Questo articolo usa l’ ironia per commentare fatti reali Ad Arezzo è andato in scena un nuovo servizio “Alto Impatto” della Polizia di Stato, predisposto dal Questore e concordato con il Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Tradotto dal ministerialese, quella lingua morta che però continua a firmare comunicati stampa: più pattuglie, più controlli, più occhi aperti nelle zone considerate calde del centro cittadino. Nel mirino sono finite le cosiddette “zone rosse”, aree dove passa tanta gente e dove, secondo le segnalazioni, possono verificarsi reati predatori, situazioni di degrado urbano e quel clima da “non succede nulla, però intanto stringi la borsa” che in certe strade ormai è diventato arredo pubblico. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo, controllate più di 100 persone: città talmente sicura che ora si fa l’appello

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