arena graffia la satira di sabina guzzanti

Da domani e fino al 18 luglio, l’Arena di viale XVII Aprile ospiterà quattro eventi tra satira, teatro canzone, comicità e cinema. La stagione all’aperto si conferma come punto di riferimento culturale e di intrattenimento locale. Tra gli appuntamenti, si segnalano esibizioni di artisti e spettacoli che spaziano tra generi diversi, attirando pubblico e appassionati del settore. La programmazione, annunciata il mese scorso, si svolge nel rispetto del calendario stabilito e prevede ingressi programmati per ogni evento.

Entra nel vivo la stagione dell’Arena. Da domani al 18 luglio lo spazio all’aperto di viale XVII Aprile si confermerà l’epicentro della cultura e del divertimento sul territorio con un poker di appuntamenti inseriti all’interno di un cartellone presentato il mese scorso che spazia tra satira, teatro canzone, comicità e la suggestione del cinema. L’inaugurazione di questa ricca settimana è affidata domani con inizio alle 21 all’acume e alla verve di Sabina Guzzanti. Con lo spettacolo ‘Liberidì liberidà’, curato da Skyline, l’artista porterà sul palco il suo stile unico e inconfondibile, in cui la satira politica e di costume si fonde con una profonda e acuta riflessione sui tempi moderni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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