Arena graffia la satira di Guzzanti Tutto esaurito per Cevoli e Vasumi

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Arena di viale XVII Aprile apre la stagione con uno spettacolo di satira che ha suscitato reazioni, tra cui una critica di un’artista nota. Tutti i biglietti sono esauriti per gli spettacoli di Cevoli e Vasumi. La programmazione prosegue fino al 18 luglio con quattro eventi che includono teatro, comicità, musica e proiezioni cinematografiche. La rassegna si conferma come punto di riferimento culturale e di intrattenimento sul territorio.

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Entra nel vivo la stagione dell’Arena. Da domani al 18 luglio lo spazio all’aperto di viale XVII Aprile si confermerà l’epicentro della cultura e del divertimento sul territorio con un poker di appuntamenti inseriti all’interno di un cartellone presentato il mese scorso che spazia tra satira, teatro canzone, comicità e la suggestione del cinema. L’inaugurazione di questa ricca settimana è affidata domani con inizio alle 21 all’acume e alla verve di Sabina Guzzanti. Con lo spettacolo ‘Liberidì liberidà’, curato da Skyline, l’artista porterà sul palco il suo stile unico e inconfondibile, in cui la satira politica e di costume si fonde con una profonda e acuta riflessione sui tempi moderni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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