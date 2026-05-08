Voto domiciliare la delusione di Sabina Radu per la richiesta respinta | Non potrò votare
Sabina Radu ha espresso delusione dopo che la sua richiesta di voto a domicilio è stata respinta. La normativa italiana prevede strumenti per consentire a tutti di esercitare il diritto di voto, ma in questo caso la richiesta non è stata accolta, impedendole di partecipare alle elezioni. La decisione ha causato disappunto alla persona interessata, che avrebbe voluto poter votare senza dover recarsi alle urne.
Il diritto di voto è alla base di ogni sistema democratico e la normativa italiana prevede strumenti per dare la possibilità a tutti di partecipare al processo elettorale, rimuovendo ostacoli che limitino o impediscano l’atto del votare.Chi ha gravi disabilità e non autosufficienze, e per questo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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