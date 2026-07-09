Aranova via libera alle partite di Serie D a Le Muracciole | massimo 600 spettatori allo stadio

Notizia in breve

L’ASD Aranova potrà giocare le partite di casa del campionato di Serie D allo stadio Le Muracciole, situato ad Aranova. La capienza massima consentita per gli spettatori è di 600 persone. La decisione riguarda le partite interne della squadra durante la stagione 2026. Lo stadio è stato autorizzato a ospitare gli incontri ufficiali di campionato con questa limitazione di pubblico. La modifica riguarda esclusivamente le gare di campionato e non altre competizioni.