Aranova via libera alle partite di Serie D a Le Muracciole | massimo 600 spettatori allo stadio
L’ASD Aranova potrà giocare le partite di casa del campionato di Serie D allo stadio Le Muracciole, situato ad Aranova. La capienza massima consentita per gli spettatori è di 600 persone. La decisione riguarda le partite interne della squadra durante la stagione 2026. Lo stadio è stato autorizzato a ospitare gli incontri ufficiali di campionato con questa limitazione di pubblico. La modifica riguarda esclusivamente le gare di campionato e non altre competizioni.
Fiumicino, 9 luglio 2026 – L’ ASD Aranova potrà disputare le partite interne del campionato di Serie D allo stadio Le Muracciole, nella località di Aranova. Il via libera arriva con l’ordinanza sindacale n. 48 dell’8 luglio 2026, firmata dal sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. Il provvedimento autorizza in via temporanea la società a giocare le gare casalinghe della stagione sportiva 2026-2027 nell’impianto sportivo di via Galtelli, con ingresso del pubblico fino a un massimo di 600 persone: 400 posti a sedere e 200 posti in piedi. Aranova in Serie D, via libera alle gare a Le Muracciole. La richiesta era stata presentata dal presidente... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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