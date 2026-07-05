Marco Basoccu, tifoso di 36 anni, è stato ferito gravemente alla testa prima del derby tra Torino e Juventus il 24 maggio. Dopo l’incidente, ha dichiarato di non voler più frequentare gli stadi per seguire le partite. La sua condizione di salute è stata oggetto di attenzione, ma non sono stati forniti dettagli sulla sua attuale situazione medica. La vicenda ha suscitato discussioni sulla sicurezza negli eventi sportivi.

Marco Basoccu prova a ripartire. Il 36enne tifoso bianconero, ferito gravemente alla testa prima del derby Torino-Juventus dello scorso 24 maggio, cerca di ritrovare la normalità., Ieri, nel giorno in cui la Procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per l'agente del reparto mobile indagato per "lesioni aggravate" e che avrebbe sparato un lacrimogeno ad altezza uomo da distanza ravvicinata in direzione del tifoso, Basoccu torna a parlare: "La verità è che poteva capitare a chiunque: questa cosa mi spaventa più delle altre", ha detto a Tuttosport., "Vivo alla giornata e aspetto sviluppi. Spero diventi un brutto ricordo, per adesso sto cercando di recuperare le forze e non sono ancora rientrato al lavoro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Parla Basoccu, il tifoso ferito prima di Toro-Juve: "Non tornerò a seguire le partite allo stadio"

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Marco Basoccu, chi è il tifoso juventino ferito a Torino. «Colpito da una bottiglia No, un razzo»

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