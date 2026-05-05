Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha commentato la questione dei diritti televisivi in Italia, evidenziando un problema legato agli orari delle partite. Ha sottolineato che le partite più importanti si giocano alle 20.45, un orario che, secondo lui, non è favorevole anche per il pubblico nel Medio Oriente, uno dei principali mercati esteri, dove molte persone sono già a letto in quel momento.

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© Calcionews24.com - Ezio Simonelli esce allo scoperto: «Le partite clou in Serie A sono alle 20.45 e in Medio Oriente, uno dei nostri principali mercati, le persone dormono!»

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