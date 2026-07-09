È stato approvato un bond da 450 milioni di euro destinato a Valentino, la casa di moda italiana. Questa operazione consentirà di emettere obbligazioni per sostituire il debito esistente con le banche creditrici. La società utilizzerà i fondi raccolti per rimborsare le banche e ridurre il debito bancario. La decisione riguarda sia Valentino che la sua società collegata.

Per la casa di moda italiana e per la società Valentino arriva un bond da 450 milioni, che permetterà di emettere obbligazioni per sostituire il debito bancario. Come hanno fatto anche altre società del lusso che si sono rivolte agli investitori istituzionali per finanziarsi, come ha fatto anche Prada, completando una vendita privata di obbligazioni decennali per 300 milioni di euro, che scadranno nel 2033 e riconosceranno un interesse pari all’euribor a 6 mesi più un margine del 3%, secondo il documento. Valentino, bond da 450 milioni per rimborsare in anticipo le banche creditrici. Secondo un documento societario di Valentino, sappiamo che il consiglio di amministrazione della casa di moda italiana ha approvato a fine giugno la vendita di obbligazioni per 450 milioni di euro (512 milioni di dollari). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Approvato bond da 450 milioni per Valentino: rimborserà le banche creditrici

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