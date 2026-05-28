Cdp ha raccolto 750 milioni di euro tramite un'emissione obbligazionaria, con una domanda pari a quattro volte l’offerta. I principali investitori hanno coperto il 93% dell’importo totale richiesto. La forte domanda ha portato a un successo per l’emissione. Non sono stati forniti dettagli sui singoli investitori o sulle strategie future dell’ente.

? Domande chiave Chi sono i principali investitori che hanno coperto il 93% dell'offerta?. Come influirà questa massa di ordini sulle future strategie di Cdp?. Dove verranno impiegati esattamente i 750 milioni di euro raccolti?. Perché i mercati internazionali hanno risposto con una domanda così massiccia?.? In Breve Bond a tasso fisso 3,250% con scadenza quinquennale.. Investitori internazionali coprono il 93% dell'emissione totale.. Regno Unito guida gli ordini con il 21% della quota.. Rating BBB+ confermato da S&P, Fitch e Scope..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). Il basso tasso di inflazione a dicembre 2025 rafforza il contesto favorevole per il collocamento dei bond Cdp. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cdp, successo per i bond da 750 milioni: domanda 4 volte l’offerta

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Collocato l'8° Social Bond CDP da 750 milioni di euro

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