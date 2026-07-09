anziano rapinato due volte catturato quarantenne

Un uomo di circa 40 anni è stato arrestato dopo aver rapinato due volte un anziano. La prima aggressione è avvenuta quando si è avvicinato chiedendo soldi e, al suo rifiuto, lo ha immobilizzato cercando di portargli lo zaino contenente il portafoglio con denaro. La polizia ha identificato e fermato l’uomo poco dopo.

CASTEGGIO (Pavia) Si è avvicinato chiedendogli dei soldi e al rifiuto lo ha stretto in una morsa per sottrargli lo zaino con all’interno il portafogli con i contanti. La vittima, un pensionato di 83 anni, ha reagito e c’è stata una violenta colluttazione: i passanti hanno subito chiamato i carabinieri e anche seguito il rapinatore mentre cercava di allontanarsi verso un supermercato. Ma è stato così intercettato e bloccato dai militari, che hanno recuperato lo zaino di cui si era appena impossessato con violenza, che è stato poi restituito al legittimo proprietario. L’uomo, 40enne originario di Voghera, residente a Casteggio, già con svariati precedenti, è stato arrestato, anche per la "recidiva lampo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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