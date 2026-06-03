Firenze | anziano picchiato e rapinato di giorno alle Cascine arrestate due donne

Due donne sono state arrestate dopo aver picchiato e rapinato un uomo di 83 anni alle Cascine di Firenze, il 2 giugno 2026. L'aggressione si è verificata nel corso della giornata, con le due donne che hanno aggredito e sottratto denaro all’anziano in un'area pubblica. La polizia ha fermato le sospette poco dopo l’accaduto. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate.

FIRENZE – Aggressione violenta alle Cascine di Firenze. Un uomo di 83 anni è stato rapinato e picchiato in pieno giorno ieri, 2 giugno 2026. L’anziano è stato fatto uscire a forza dall’auto e percosso finché non ha consegnato il denaro che aveva con se, 250 euro. Due donne sono state arrestate dalla polizia. A dare l’allarme al 112 sono stati alcuni passanti, testimoni dell’aggressione. Il pensionato, in base a una prima ricostruzione, era seduto in auto coi finestrini aperti nel parco. Le due donne, approfittando di un momento di sua distrazione e dei vetri tirati giù, gli avrebbero razziato il borsello, posto su unsedile, e poi sono scappate. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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