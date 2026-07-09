Anziano morto in casa Trovato dopo giorni | Troppe persone sole

Un uomo anziano è stato trovato morto nella sua abitazione dopo diversi giorni. L’odore sgradevole proveniente dall’appartamento ha attirato l’attenzione, insieme alla presenza di insetti sotto la porta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause del decesso. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.

"Ci siamo accorti che qualcosa non andava perché da quell’appartamento proveniva un odore sgradevole. Da sotto la porta, uscivano insetti". Lo raccontano alcuni abitanti del caseggiato popolare di via Odazio 6, zona Giambellino, che martedì pomeriggio hanno chiamato il 112 perché nessuno rispondeva dall’interno di quell’appartamento, un alloggio del terzo piano. Dell’inquilino, nessuno sapeva più nulla da giorni. Polizia e vigili del fuoco sono entrati in casa attorno alle 19. L’inquilino era sul letto. Senza vita. Morto per cause naturali, solo. Si chiamava Franco Iannucciello "e abitava in via Odazio da circa 25 anni" dice chi lo conosceva. Aveva 75 anni, ne avrebbe compiuti 76 a novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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