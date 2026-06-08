Dramma della solitudine anziano trovato morto da giorni
Un anziano è stato trovato senza vita nella sua casa nel rione Provinciale, dove non si avevano notizie da giorni. La scoperta è stata fatta questa mattina, quando i vicini hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso, senza escludere ipotesi di morte naturale.
Dramma della solitudine al rione Provinciale. Un anziano che non dava notizie da giorni è stato ritrovato cadavere nella sua abitazione. Gli agenti della polizia allertati dai vicini che avevano sentito il cattivo odore provenire dall'appartamento hanno forzato la porta scoprendo la vittima. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
TRAGEDIA: NEL SILENZIO DI MORLUPO
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