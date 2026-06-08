Dramma della solitudine anziano trovato morto da giorni

Notizia in breve

Un anziano è stato trovato senza vita nella sua casa nel rione Provinciale, dove non si avevano notizie da giorni. La scoperta è stata fatta questa mattina, quando i vicini hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso, senza escludere ipotesi di morte naturale.