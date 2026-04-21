Sorteggio Mondiali Basket Femminile | i gironi e il percorso dell’Italia a Berlino

Il sorteggio dei gironi per i Mondiali di basket femminile del 2026 si è concluso, con le squadre che conoscono ora il loro percorso nel torneo che si terrà a Berlino dal 4 al 13 settembre. La composizione dei gruppi e le sfide da affrontare sono state stabilite in base all’esito del sorteggio ufficiale. L’Italia, tra le nazionali coinvolte, si prepara a disputare le partite nella capitale tedesca.

Si è ufficialmente delineato il quadro dei Campionati Mondiali di pallacanestro femminile del 2026, in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre. Campionati Mondiali di pallacanestro, questi gli avversari dell’Italia. La competizione, che si disputerà presso le strutture della Uber Arena e della Max Schmeling Halle, segna il ritorno della nazionale italiana nella rassegna iridata a 32 anni di distanza dall’ultima partecipazione. Il torneo registra inoltre un’importante variazione strutturale, con l’espansione del formato a 16 squadre partecipanti, superando la precedente formula limitata a dodici. L’estrazione, condotta formalmente dall’ex campionessa australiana Lauren Jackson, ha suddiviso le formazioni in quattro raggruppamenti.🔗 Leggi su Sportface.it

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