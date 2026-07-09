Uno studio francese evidenzia come l’ormone Leap2 possa bloccare il senso della fame, offrendo una spiegazione possibile per l’anoressia nervosa. La ricerca suggerisce che questo ormone potrebbe aiutare a prevedere il rischio di ricadute e a sviluppare nuove terapie farmacologiche. La scoperta si basa su analisi di laboratorio condotte su campioni di sangue e tessuti. Non sono ancora stati annunciati risultati clinici o applicazioni immediate.

Un ormone che blocca il senso della fame potrebbe rappresentare la chiave per comprendere meglio l ‘anoressia nervosa e, in futuro, aiutare a prevedere il rischio di ricadute e sviluppare nuove terapie farmacologiche. È quanto emerge da una ricerca francese che identifica nel Leap2 un possibile biomarcatore della malattia, mostrando come i suoi livelli nel sangue siano significativamente più elevati nelle persone che soffrono di anoressia rispetto ai soggetti sani. I risultati saranno presentati al Forum 2026 della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze dalla neuroscienziata Virginie Tolle, dell’Istituto francese di Salute e Ricerca Medica (Inserm). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anoressia, un ormone potrebbe spiegare perché il corpo “spegne” la fame. Lo studio francese su Leap2

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