Dopo più di due mesi di ricerche, è stato trovato un corpo in Libia che potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista di 39 anni scomparso il 1° maggio nel mare di Porto Cesareo mentre praticava kitesurf. La famiglia ha atteso notizie senza avere conferme ufficiali, e ora si sta verificando l’identità del corpo rinvenuto. La scoperta segna un possibile punto di svolta nel caso.

Dopo oltre due mesi di ricerche arriva una svolta che potrebbe mettere fine al dramma della famiglia di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchie (Brindisi) scomparso il 1° maggio mentre praticava kitesurf nelle acque di Porto Cesareo. Davanti alla costa di Daryana, a est di Bengasi, in Libia, è stato infatti ritrovato il corpo di un surfista ancora legato alla sua tavola. Secondo le prime informazioni, la tavola da kitesurf sarebbe compatibile con quella utilizzata da Piepoli il giorno della scomparsa. Se fosse vero, il corpo del 39enne pugliese, sposato e padre di due figli, avrebbe percorso oltre 600 chilometri attraversando un largo tratto del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Surfista disperso in Puglia, trovato un corpo in Libia: perché potrebbe essere Mimmo Piepoli

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02 MAGGIO 2026 PORTO CESAREO 39ENNE DISPERSO IN MARE MENTRE PRATICAVA KITESURF

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