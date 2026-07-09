Uno studio rivela che annusare il cioccolato prima dell’allenamento può ridurre la sensazione di fatica. La ricerca indica che, anche senza mangiarlo, l’olfatto del cioccolato può migliorare le prestazioni sportive. Non sono stati evidenziati effetti diversi tra chi annusa e chi non lo fa, ma si nota una diminuzione della percezione di stanchezza. I partecipanti hanno riportato sensazioni di maggiore energia e resistenza durante l’attività fisica.

Non serve necessariamente mangiarlo: anche solo annusare il cioccolato potrebbe migliorare le prestazioni durante l’attività fisica. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Physiology, secondo cui l’esposizione all’aroma del cacao prima e durante un allenamento di resistenza sarebbe associata a un aumento delle performance senza una maggiore percezione della fatica. Lo studio su giovani volontari. La ricerca, coordinata da Mohamed Nashrudin bin Naharudin dell’Università della Malesia, ha coinvolto 23 uomini sani, moderatamente allenati, di età compresa tra 20 e 25 anni. Dopo un digiuno di almeno dieci ore, i partecipanti sono stati divisi in tre gruppi ed esposti all’odore di cioccolato fondente al 90%, cioccolato al latte al 60% oppure a un campione di acqua, utilizzato come controllo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Annusare il cioccolato prima dell’allenamento può ridurre la fatica: lo suggerisce uno studio

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