Basta anche un solo allenamento per ridurre il desiderio di nicotina | lo studio della Adelaide University
Uno studio condotto dall'Università di Adelaide ha analizzato più di 50 ricerche, arrivando alla conclusione che anche un singolo allenamento può ridurre il desiderio di nicotina. La ricerca evidenzia come l'attività fisica possa rappresentare un aiuto aggiuntivo nelle strategie per smettere di fumare. I risultati mostrano che il movimento influisce sui livelli di desiderio di nicotina, anche dopo una sola sessione di esercizio.
Una vasta revisione condotta su oltre 50 studi ha mostrato come fare sport possa essere un valido strumento da affiancare alle strategie per smettere di fumare. Secondo i ricercatori anche una sola seduta può ridurre il desiderio di nicotina nel breve periodo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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