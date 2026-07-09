Anno 1 n 22 – Mondo ATA Una tantum da 110 euro | vi spiego perché viene pagata e cosa c’entra l’operatore Iscriviti gratuitamente
Una tantum di 110 euro viene pagata agli operatori scolastici, secondo quanto spiegato nella newsletter dedicata al settore ATA. La somma riguarda un bonus una tantum destinato a chi lavora nel settore o è in graduatoria. La newsletter fornisce informazioni sulle norme, le scadenze e le novità utili per chi lavora o aspira a entrare nel mondo ATA, offrendo aggiornamenti chiari e pratici per orientarsi nel settore scolastico.
Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. Questa settimana vi spieghiamo cos’è l’una tantum destinata al personale ATA quando viene pagata e perché. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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