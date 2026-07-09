Anno 1 n 22 – Mondo ATA Una tantum da 110 euro | vi spiego perché viene pagata e cosa c’entra l’operatore Iscriviti gratuitamente

Una tantum di 110 euro viene pagata agli operatori scolastici, secondo quanto spiegato nella newsletter dedicata al settore ATA. La somma riguarda un bonus una tantum destinato a chi lavora nel settore o è in graduatoria. La newsletter fornisce informazioni sulle norme, le scadenze e le novità utili per chi lavora o aspira a entrare nel mondo ATA, offrendo aggiornamenti chiari e pratici per orientarsi nel settore scolastico.

Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. Questa settimana vi spieghiamo cos’è l’una tantum destinata al personale ATA quando viene pagata e perché. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Anno 1, n. 16 – Mondo ATA. Le ferie per il personale supplente: cosa prevede il CCNL. Iscriviti gratuitamenteIl contratto collettivo nazionale di lavoro stabilisce che il personale supplente ha diritto a ferie e riposi come il personale di ruolo.

Leggi anche: Personale ATA, bonus una tantum da 110 euro: quando sarà pagato e a chi spetta

Argomenti più discussi: Campionati del Mondo Assoluti Hong Kong 2026 – Ecco la delegazione azzurra convocata per la kermesse iridata in programma dal 22 al 30 luglio; Yamaha cambia tutto: Jorge Martin e Ai Ogura i piloti ufficiali nel 2027 e 2028; A Sky TG24 l'Ambasciatore del Messico in Italia, Genaro Lozano; Wake Cup | Episodio 22 in Diretta Streaming | DAZN IT.

Lunedì 22 giugno, ore 17.30, in Sala Buzzati: Raccontare il mondo in fiamme. Dino Frescobaldi, il Corriere e il Medio Oriente. Con @bastefanelli, Fulvio Conti, Lorenzo Cremonesi, Tiziana Frescobaldi, @m_serena_natale. Prenotati qui: fondazionecorriere - X x.com