Anno 1 n 16 – Mondo ATA Le ferie per il personale supplente | cosa prevede il CCNL Iscriviti gratuitamente

Il contratto collettivo nazionale di lavoro stabilisce che il personale supplente ha diritto a ferie e riposi come il personale di ruolo. Le ferie devono essere concordate con l’istituzione scolastica e possono essere fruite nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze didattiche. La normativa prevede inoltre che le ferie siano maturate proporzionalmente al servizio svolto. Non sono previste specifiche differenze rispetto al personale di ruolo in termini di diritto alle ferie.

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