Il personale ATA riceverà un bonus una tantum di 110 euro. La somma sarà pagata nei prossimi mesi e si rivolge a tutto il personale ATA in servizio. La conferma arriva da un rappresentante sindacale durante un'intervista televisiva, che ha specificato i dettagli relativi ai tempi di pagamento e ai requisiti di accesso alla misura. La misura fa parte delle novità inserite nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore scuola.

Tra le novità economiche del CCNL Scuola 2025-2027 c’è anche il riconoscimento di un importo una tantum destinato al personale ATA. A chiarire tempi e destinatari della misura è stato Stefano Cavallini, componente della segreteria nazionale Anief, intervenuto durante Question Time su Orizzonte Scuola TV. Rispondendo a un quesito di un lavoratore ATA, Cavallini ha confermato che l’importo previsto dal contratto sarà riconosciuto, ma non insieme agli arretrati derivanti dal rinnovo economico. “Assolutamente sì”, ha risposto alla domanda sul riconoscimento della somma, precisando però che “non sarà riconosciuta con questi arretrati”. Secondo quanto previsto dal contratto, infatti, il pagamento avverrà successivamente. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rinnovo contratto scuola 2025-2027: aumenti medi del 5,39% e bonus una tantum di 110 euro per il personale ATAIl Consiglio dei Ministri ha approvato la firma definitiva del rinnovo del contratto del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027.

Stipendio, una tantum di 110 euro nel Contratto 2025/27 riguarda solo il personale ATAIl Contratto Scuola 2025/27, ancora in attesa di firma definitiva sulla parte economica, prevede un pagamento una tantum di 110 euro esclusivamente...

Temi più discussi: Personale ATA, bonus una tantum da 110 euro: quando sarà pagato e a chi spetta; Scuola, in arrivo aumenti per il personale: in media 137 euro in più al mese; CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: tabelle aumenti e arretrati; Cedolino NoiPA scuola 2026: aumenti e arretrati per docenti e ATA in arrivo.

Bonus una tantum personale ATA 110 euro: a chi spetta e quando arriva Info e requisiti nel primo commento x.com

Bonus una tantum personale ATA 110 euro: a chi spetta e quando arrivaAl via il bonus una tantum approvato con il CCNL Scuola 2025 2027: ecco a chi spetta, quando arriva e qual è l'importo erogato al personale ATA e come funziona. ticonsiglio.com

CCNL Scuola 2025 2027, aumenti e arretrati in arrivo: quanto spetta docenti e personale ATAFirmata la parte economica del CCNL Scuola 2025 2027: ecco di quanto aumentano gli stipendi e quando arrivano gli arretrati per docenti e personale ATA. ticonsiglio.com