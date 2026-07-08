Gli attori principali si sono ritrovati in piazza del Trocadero, sotto la Tour Eiffel, per la première di The Odyssey. La scena ha attirato numerosi turisti, che hanno scattato foto mentre gli interpreti posavano insieme. Tra loro, si sono notati sguardi tra due attori e il pancione di un’attrice, mentre gli altri protagonisti della produzione erano presenti con abiti eleganti. La manifestazione ha coinvolto un pubblico vario che ha seguito con attenzione l’evento all’aperto.

Gli attori si sono radunati in Piazza del Trocadero, attirando una discreta folla di turisti con i telefoni ben alzati, per farsi immortalare in uno shooting dalla vista mozzafiato. Le co-protagoniste hanno posato vicine davanti alla Tour Eiffell: Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya e Charlize Theron hanno mostrato una buona chimica mentre sorridevano all'obiettivo. Parallelamente, Matt Demon e Tom Holland sono stati fotografati nel bel mezzo di uno sguardo di intesa, confermando l'armonia creatasi sul set e portata nel quotidiano. In un'intervista rilasciata a Elle lo scorso maggio, Matt Damon si è espresso con... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La première di The Odyssey a Parigi: gli sguardi tra Zendaya e Tom Holland, il pancione di Anne Hathaway, la famiglia di Ulisse e gli altri protagonisti sotto la Tour Eiffel

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