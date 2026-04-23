Lucia Ilardo è finita nel mirino dopo un confronto con Renato e Raul all’interno della casa. Durante la discussione, Raul ha deciso di non intervenire e si è allontanato. Nel frattempo, un’opinionista e un ex concorrente hanno commentato in modo critico il comportamento di Lucia, giudicandolo poco convincente. La dinamica ha attirato l’attenzione, anche se si è conclusa nel giro di poco tempo.

La dinamica tra Lucia, Renato e Raul accende la Casa ma si spegne subito: Raul si chiama fuori, mentre l'opinionista e un ex concorrente criticano duramente l'atteggiamento della ragazza. Il clima nella Casa del Grande Fratello si infiamma ancora una volta con un presunto triangolo amoroso che, però, si è sgonfiato subito. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile intreccio sentimentale tra Renato Biancardi, Lucia Ilardo e Raul Dumitras, con quest'ultimo nel ruolo del terzo incomodo. Durante la puntata di ieri sera, però, questa dinamica è stata rapidamente ridimensionata. Proprio Raul ha deciso di tirarsi indietro, chiarendo la sua posizione e prendendo le distanze da qualsiasi coinvolgimento sentimentale.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lucia Ilardo sotto accusa: Raul la scarica, Selvaggia Lucarelli le dà della "patetica"

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