Carmen Consoli si aggiudica la Targa Tenco 2026 per il Miglior Album in Dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia) con 'Amuri Luci', il disco pubblicato lo scorso autunno che affonda le radici nella lingua e nella cultura siciliana, intrecciando memoria, tradizione e contemporaneità. La Targa è arrivata al termine di una votazione che ha visto il disco ottenere 137 preferenze, un risultato che conferma il largo consenso raccolto dal disco tra i giurati del Club Tenco. Per Consoli si tratta della seconda Targa Tenco della carriera. La prima arrivò nel 2010 con 'Elettra', quando divenne la prima donna nella storia a conquistare la Targa per il Miglior Album in assoluto, scrivendo una pagina importante nella storia del più prestigioso riconoscimento dedicato alla canzone d’autore italiana. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - "Amuri luci" di Carmen Consoli si aggiudica la Targa Tenco 2026 per il Miglior Album in Dialetto

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Carmen Consoli e il SOTTOVALUTATO Amuri Luci.

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