Carmen Consoli al Teatro Comunale con il progetto crossover Amuri luci

Il 4 maggio 2026, il Teatro Comunale di Modena ospiterà Carmen Consoli nell’ambito dell’Altro Suono festival. La cantante si esibirà alle 21 con il progetto “Amuri luci”, un percorso artistico che combina elementi delle sue radici mediterranee e le influenze delle sue esperienze musicali. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo un repertorio che riflette le diverse anime che hanno caratterizzato la sua carriera.

Carmen Consoli sarà ospite dell’Altro Suono festival al Teatro Comunale di Modena lunedì 4 maggio 2026 alle 21 con Amuri luci, frutto di un originale percorso artistico e discografico che esplora le tre anime che hanno definito la sua carriera e la sua scrittura – le radici mediterranee e.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Carmen Consoli, Questa notte una lucciola illumina la mia finestra, Live a Bari (Amuri Luci)

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