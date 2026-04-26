Prevost prende le distanze da Bergoglio sugli immigrati | Uno Stato ha il diritto di regolare le frontiere

Tra pochi giorni si celebra il primo anniversario dell’elezione al pontificato di Leone XIV. Nel frattempo, Prevost ha espresso una posizione chiara riguardo alla gestione delle frontiere, affermando che uno Stato ha il diritto di regolare i flussi migratori. La sua presa di posizione si distingue da quella di Bergoglio, che ha spesso evidenziato aspetti umanitari legati all’immigrazione.

Tra una manciata di giorni, l'8 maggio, ricorrerà il primo anniversario dell'elezione al pontificato di Leone XIV. Da molti cardinali fu votato con il non troppo velato intento di proseguire pedissequamente quanto svolto fino ad allora da Francesco, in una sorta di passaggio di consegne ideale con un mandato ben chiaro: «Indietro non si torna, tutto deve proseguire come impostato da Bergoglio». Tanti altri porporati, viceversa, puntarono su Robert Francis Prevost con l'obiettivo esattamente opposto, rimettere cioè sulla retta via disciplinare, teologica, liturgica e morale la Chiesa cattolica, dilaniata da scontri e divisioni interne causate proprio da Jorge Mario Bergoglio.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prevost prende le distanze da Bergoglio sugli immigrati: "Uno Stato ha il diritto di regolare le frontiere" Notizie correlate Il paradiso delle signore, le anticipazioni dell’8 aprile 2026: Irene prende le distanze da JohnnyNuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Scontri a Torino, uno degli arrestati prende le distanze: “Inorridito dall’aggressione al poliziotto”Il clima di tensione che ha avvolto le strade di Torino durante la recente manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna continua a far...