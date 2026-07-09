Nel giorno della sua prima conferenza stampa come nuovo allenatore del Milan, Amorim ha dichiarato che la società desidera mantenere in rosa Pulisic e Modric. Non sono state fornite altre indicazioni sui piani futuri o sulle eventuali operazioni di mercato.

Nel giorno della prima conferenza stampa ufficiale di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan, l’ex Manchester United ha sottolineato alcuni passaggi fondamentali che costituiranno il Diavolo nella prossima stagione. Coadiuvato al suo fianco da colui che lo ha voluto più di tutti, il patron rossonero Jerry Cardinale, che ha promesso un calcio entusiasmante e fatto per vincere, anziché per non perdere. Probabilmente quest’ultima dichiarazione sibillina lascia intendere al Milan dello scorso anno, con lo stile di gioco di Massimiliano Allegri che spesso contro le big tendeva ad avere un approccio più difensivo per, in primis, non subire reti e poi per andare a caccia della vittoria. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Amorim diretto in conferenza: “Vogliamo che Pulisic e Modric restino al Milan”

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