Amorim ha dichiarato di voler parlare con Modric per cercare di convincerlo a rimanere nel club. La volontà del tecnico è di mantenere il giocatore nel team, considerando che, salvo imprevisti, Modric continuerà a vestire la maglia del Milan. L’allenatore ha annunciato di essere disposto ad incontrarlo di persona per discutere del suo futuro con la squadra. Nessun altro dettaglio sulle tempistiche o sulle modalità dell’incontro è stato comunicato.

Il messaggio è chiaro: il croato, a meno di colpi di scena, sarà ancora un giocatore del Milan, anche perché l'allenatore è pronto ad andare a prenderlo di persona. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Amorim: "Vogliamo tenere Modric: vado a parlarci?"

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