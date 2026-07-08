Amorim scaccia i dubbi sul futuro di Modric | È un giocatore che vogliamo tenere è fondamentale

Da pianetamilan.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ruben Amorim ha confermato di voler mantenere il centrocampista come elemento chiave della squadra, definendolo “fondamentale”. Oggi ha iniziato ufficialmente il suo incarico come nuovo allenatore del Milan e ha parlato in conferenza stampa alla presenza di un rappresentante della società. Non sono stati fatti altri commenti sul futuro del giocatore o sulle strategie di mercato.

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Oggi è il primo giorno ufficiale di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan: il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa poche ore fa con Gerry Cardinale presente al suo fianco. Spazio anche al futuro di alcuni giocatori tra cui quello di Luka Modric: "È un giocatore che vogliamo tenere, per la sua esperienza. Ci ho parlato due volte e se serve di nuovo non mi stanco". promowebappAmorim non usa giri di parole per il croato: "È fondamentale per noi. Non dico che giocherà e farà tutte le partite, bisogna osservare anche questa evoluzione. Però vogliamo contare su di lui. Ci ho parlato, ci hanno parlato i dirigenti, ora gli do qualche giorno per riposarsi". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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